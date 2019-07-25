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Meryem Uzerli, güzelliğiyle İngiliz basınının dikkatini çekti!

Meryem Uzerli, güzelliğiyle İngiliz basınının dikkatini çekti!

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle birçok kişi tarafından hayranlıkla takip edilen oyuncu Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'ndeki görüntüsü ile İngiliz dergisine haber oldu.

Yurt dışında katıldığı film festivallerinde adından sıkça söz ettiren oyuncu Meryem Uzerli'ye yabancı basın da büyük ilgi gösteriyor. Mayıs ayında yapılan Cannes Film Festivali'ne katılan Uzerli, İngiliz basının ilgisini çekti. Uzerli, Cannes görüntüsüyle İngiltere'de yayınlanan bir dergide haber oldu.

Arapça harfler olduğu iddia edilmişti

Derginin haberini sosyal medya hesabından paylaşan Meryem Uzerli, teşekkürlerini iletti. Öte yandan, Meryem Uzerli'nin Cannes'ta giydiği kırmızı elbise çok konuşulmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Uzerli'nin kırmızı elbisesinin transparan bölümünde Arapça harfler olduğunu öne sürmüştü.

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