Gaziantep'te korkutan fabrika yangını! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

GAZİANTEP 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çok yönlü araştırma ve inceleme çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz,yaptığı açıklamada, bölgede çok yönlü araştırma ve inceleme çalışması başlattıklarını söyledi.

"Sadece fabrika bekçisi etkilenmiş"

Yangının fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıktığını tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fabrika sahibine henüz ulaşamadık. Dumandan sadece fabrika bekçisi etkilenmiş, oda ayakta tedavi edildi. Yangına 70 personel ve 48 araç ile müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin yangına müdahalesi devam ediyor." diye konuştu.