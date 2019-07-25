Şarkıcı Volkan Konak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı
Karadeniz müziğinin sevilen şarkıcılarından Volkan Konak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "20 yıllık arkadaşımdır, kıymetlimdir" diyerek övgü dolu sözler söyledi.
Şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı. İmamoğlu ile 20 yıldır arkadaş olduğunu belirten Konak, "Çok şey paylaştık, paylaşıyoruz" dedi.
"İmamoğlu 20 yıllık arkadaşımdır kıymetlimdir"
Sözcü'den Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Volkan Konak, "Hiç düşünmedin mi siyaseti" sorusuna şunları söyledi: Yok, siyasete girmeyi düşünmüyorum. Çünkü, Türkiye'de yapılan siyasete saygı duymuyorum. Elbette içinde düzgün insanlarımız var. Mesela, Ekrem İmamoğlu 20 yıllık arkadaşımdır, kıymetlimdir.
Siyaset ve futbol sözleri
Ama her şeye rağmen sanat daha saygın ve inandırıcı, çok daha birleştiricidir. Siyaset ve futbol, ne yazık ki insanları yumurta gibi tokuşturuyor, bu da benim canımı yakıyor. Oysa bir türküde, bir şarkıda bütün insanlar birleşebiliyor. Benim için insanların birleştiği noktalar çok önemlidir.
"Ayrıca açığımı da bulamazlar"
Konak, "Siyesete girsen ne olur?" sorusuna ise siyasete girsem başarılı da olurum. Çünkü inandırıcıyım, samimiyim, insanların arasında olmayı severim. Ayrıca açığımı da bulamazlar. O konuda dikkatliyim. Maçka'da lise yıllarında futbol oynarken hep kaleci olurdum, takım arkadaşlarıma sırtımı dönmeyeyim diye.