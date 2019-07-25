Şarkıcı Volkan Konak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı

Siyaset ve futbol sözleri

Ama her şeye rağmen sanat daha saygın ve inandırıcı, çok daha birleştiricidir. Siyaset ve futbol, ne yazık ki insanları yumurta gibi tokuşturuyor, bu da benim canımı yakıyor. Oysa bir türküde, bir şarkıda bütün insanlar birleşebiliyor. Benim için insanların birleştiği noktalar çok önemlidir.