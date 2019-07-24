HABER /  GÜNCEL
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Yol kavgasında baba oğul dövülerek öldürüldü

İzmir'de yol verme kavgasında baba ve oğul, vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği belirtilen saldırganlar tarafından dövülerek feci şekilde öldürüldü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise hastanede hayatını kaybetti. Vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı.

Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi.Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılar
Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılar
Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı
Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı
Trump, Türkiye'ye yaptırım teklifini reddetti
Trump, Türkiye'ye yaptırım teklifini reddetti
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Bakan açıkladı: Türkiye 500 saldırıyı bertaraf ediyor
Bakan açıkladı: Türkiye 500 saldırıyı bertaraf ediyor
İran Trump'a resti çekti; Üslerini vururuz
İran Trump'a resti çekti; Üslerini vururuz
ÖNCEKİ HABERLER
DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM saat açıklaması
DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM saat açıklaması
Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
Trabzonspor golcüsünü Roma'da buldu!
Trabzonspor golcüsünü Roma'da buldu!
Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi
Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi
Devlet Bahçeli'den Lozan açıklaması
Devlet Bahçeli'den Lozan açıklaması
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Yorumlar 3 yorum