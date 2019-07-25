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A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları

A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları

Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 oranında artış gösterirken A101 2019 yılı kurbanlık satışlarına başladı. A101 kurbanlık fiyatları geçen yıla göre zamlı tarifeden.

A101 14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıkladı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklandı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapılıyor. 
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A 101'de 2018 yılı kurban fiyatları ne kadardı?
Kurbanlık alıcılarına helal kesim garantisi veren A101marketlerde kurbanlıkların kilosu 14 ile 16 arasında değişiyor. Kemikli küçükbaş kurbanlık Karaman koyunu satış fiyatı A101'de 995 lira. Kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz kurbanlık dananın 7'de 1 hissesi ise 1.095 lira.

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