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Çanakkale'de tüyler ürperten baba cinayeti

Çanakkale'de tüyler ürperten baba cinayeti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Nevzat Aydoğdu, tartıştığı eşini ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Baba Aydoğdu teslim olurken evdeki iki kızının köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktıkları, cinayetten kıl payı kurtuldukları belirtildi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat Aydoğdu (49), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'yu (20) tabancayla vurdu.

Olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayan Aydoğdu, eşi ve oğlunu yaraladığını söyleyerek ekip talebinde bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma ve Enes Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevzat Aydoğdu ise ekiplerin eve gelmelerinin ardından polise giderek teslim oldu.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

İki kız kardeş köpeklerini gezdirmeye çıkarmış

Öte yandan komşuları çiftin 3’ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi.

Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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