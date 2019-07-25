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Kocaeli'de eski eş sokak ortasında dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de eski eş sokak ortasında dehşet saçtı

KOCAELİ 'nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde Şehmuz Ersait, boşandığı eşini işe giderken evinin önünde silahla öldürdü. Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi. 


Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin 1 yıl önce boşandığını ve Ersait'in sürekli evin önüne gelrek Anar'ı tehdit ettiğini söylediler. Olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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