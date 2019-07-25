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Max Kruse: Türkler bana lakap bulur

Demirören Haber Ajansı
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, lakabının olmadığını ancak sarı-lacivertli taraftarların kendisine bir tane lakap bulacaklarını ifade etti. 

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbul hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve şehrin harika bir yer olduğunu söyleyen Alman oyuncu, "İstanbul hakkında pek çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var. İnanılmaz taraftarlar var. Umarım hava da güzel olur" dedi.

"NURİ ŞAHİN BANA FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ" 

Almanya'da bir çok Türk arkadaşının olduğunu belirten Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlardan tüm desteği göreceğim için heyecanlıyım" diye konuştu. 

"FENERBAHÇE'DE OYNAYACAK OLMAK BENİM İÇİN ONUR VE GURUR"
Fenerbahçe'de oynayacak olmasının büyük bir onur ve gurur olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük ve muhteşem bir kulüpte olmak ve burada oynayacak olmam benim için onurdur. Çok gurur duyuyorum. Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" şeklinde konuştu.

Almanya'daki favori Türk oyuncusunun Nuri Şahin olduğunu ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, lakabının olmadığını ancak sarı-lacivertli taraftarların kendisine bir tane lakap bulacaklarını ifade etti. 

TARAFTARA SESLENDİ
Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen Alman golcü, "Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Umarım birçok maç kazanıp daha iyi oluruz ve Süper Lig'de bu sene şampiyon oluruz" açıklamasında bulundu. 

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
Max Kruse, Fenerbahçe'deki transfer sürecini de anlattı. Kruse, "İlk iletişimim Comolli ile oldu. Comolli benim ajansımla iletişime geçti. Sonra benimle de iletişime geçti. İlk buluşmamız bizim Hamburg'daki ofiste oldu. Bana kulüple ve Türkiye ligi ile ilgili çok şey açıkladı. Comolli beni Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi denedi. Şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Türk insanı ve futbolu hakkında çok şey öğreneceğim. Burada futbol Almanya'dakinden biraz farklı. Bütün süreç böyleydi" ifadelerini kullandı.

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