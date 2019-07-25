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Bakan Varank'tan müjdeli haber! Türkiye’nin ilk millî mikro işlemcisi yolda

Bakan Varank'tan müjdeli haber! Türkiye’nin ilk millî mikro işlemcisi yolda

Türkiye’nin yerli ve millî yazılım teknolojileri gelişmeleri bir bir açıklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, millî mikro işlemcinin tasarımına başladıkları haberini verdi.

TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde ilk millî mikra işlemcinin 2021 yılı içerisinde silah sistemlerinde test edilebilir noktaya geleceğini öngördüklerini söyleyen Varank “2023 yılına kadar 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Varank “Bu ülkenin hiçbir gencini imkânsızlığa terk etmeyeceğiz. Gerekirse 780 bin kilometrekareyi tarayarak o cevherleri tek tek bulacağız” dedi.

TÜBİTAK’ın 56. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen toplantıda konuşan Varank “TÜBİTAK, bilim insanlarını teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi kendisine görev bildi. Onların değerinin farkında olunması, başarılarının ödüllendirilmesi süreklilik açısından da önemli.  Bu bilinçle hareket ederek TÜBİTAK’ın bilim insanı destekleri kapsamında 2002’den günümüze 236 bin 447 bilim insanımıza destek verdik” dedi.

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