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DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?

DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?

DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Önlisans eğitiminden sonra 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresindenTC numarası ve öğrenci numarasıyla sorgulanacak.

DGS sınav sonuçları 2019 ÖSYM açıklanıyor. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından bugün,  osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 arasında açıklanması bekleniyor. 

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. 

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN: 2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça internethaber olarak sizlere duyuracağız vereceğiz.

PUANLAR NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK: 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uyguladı. Pazar günü yapılan 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

SONUÇLAR KAÇTA AÇIKLANACAK:  ÖSYM’den sonuçların açıklanma saatiyle ilgili net bir ifade gelmese de kurumun sonuçları 10:00, 14:00 veya 16:00 saatlerinden birinde açıklaması bekleniyor.

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