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Vatandaşa güzel haber! Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile yeni dönem resmen başladı

Vatandaşa güzel haber! Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile yeni dönem resmen başladı

Daha rekabetçi tarım ürünleri piyasasının oluşması, lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi amacıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) faaliyete geçmesi için gerekli olan izin belgesi dün teslim edildi. Borsanırn devreye girmesiyle buğday-arpa ve fındık da dahil bir çok üründe fiyatlar 3-5 kişi kişi tarafından speküle edilemeyecek. Fiyatlar artık şeffaf olarak belirlenecek.  

Ürün senetleri yolda

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası sayesinde tarımla uğraşan kişilerin ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabileceklerini ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini bildirdi. Pekcan “Tacirlerimiz, tüccarlarımız yeni bir depo yaptırmadan, depo inşaatı ile uğraşmadan lisanslı depolarda ürünlerini depolayabilecek, satmak istediklerinde de Ürün İhtisas Borsası  üzerinden de satışını gerçekleştirebilecekler. Bunun mobil uygulaması da olacak.” 

Şeffaf fiyat dönemi

Pekcan, ayrıca hedeflerinin tarımla uğraşan kişilerin ürünlerini uluslararası borsalarda da satabilmesi olduğunu dile getirerek, “Artık fiyatları daha açık ve net olarak takip etme şansımız olacak” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, elektronik ürün senetlerinin alım ve satım işlemlerinin artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılabileceğini belirterek “Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek” dedi.

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