HABER /  GÜNCEL

Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler

Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler

Eski TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin "Karlov’un görüntülerini habercilik refleksiyle yayınladım" ifadelerini kullandı.

Eski TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin bültende yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi.

"Ankara’dan kimse uyarmadı"

Ankara Adliyesi'nde yaklaşık 4 saat ifade veren Çelik, FETÖ suçlamalarını kabul etmeyerek "Karlov suikastını sonradan öğrendim. Bu görüntüler yayına hazır hale geldiği ve yayımlanması halinde herhangi bir sakınca olduğuna dair uyarı bulunmadığı için, ben de herhangi bir sorun olamayacağı gerekçesiyle yayımladım. Beni bu görüntülerin yayımlanmaması konusunda Ankara’dan kimse uyarmadı. Ben de habercilik refleksiyle görüntülerin yayımlanmasını söyledim” dedi. 

"FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm kişileri işten çıkardım"

Çelik, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile olan HTS kayıtlarının sorulması üzerine ise "Görüşme FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen bazı personelin işten çıkarılmamasına ilişkin oldu. Dumanlı, bu kişileri işten çıkarma demek için aradı. Ancak ben kendisini dinlemedim ve FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm kişileri işten çıkardım" ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şarkıcı Volkan Konak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı
Foto Galeri Şarkıcı Volkan Konak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Cumhurbaşkanlığı'nda Kalın-Jeffrey zirvesi! Görüşmenin detayları sızdırıldı
Cumhurbaşkanlığı'nda Kalın-Jeffrey zirvesi! Görüşmenin detayları sızdırıldı
FaceApp uygulamasıyla asker ve polisleri dolandırdı itirafı olay oldu
FaceApp uygulamasıyla asker ve polisleri dolandırdı itirafı olay oldu
Erdoğan'ın imzasıyla 4 bakanlığa kritik atamalar Resmi Gazete'de
Erdoğan'ın imzasıyla 4 bakanlığa kritik atamalar Resmi Gazete'de
Hakan Atilla'nın temyiz duruşmasının yapılacağı tarih belli oldu
Hakan Atilla'nın temyiz duruşmasının yapılacağı tarih belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: Tur atlamak istiyoruz
Sergen Yalçın: Tur atlamak istiyoruz
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
Bakan Varank'tan müjdeli haber! Türkiye’nin ilk millî mikro işlemcisi yolda
Bakan Varank'tan müjdeli haber! Türkiye’nin ilk millî mikro işlemcisi yolda
2019 Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır yeni haber
2019 Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır yeni haber
Yorumlar