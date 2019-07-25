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Eljif Elmas ayağının tozuyla siftah yaptı

Eljif Elmas ayağının tozuyla siftah yaptı

Fenerbahçe'den rekor ücretle Napoli'ye transfer olan ve dün imzayı atan Eljif Elmas, 12 numaralı formasıyla ayağının tozuyla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, ilk kez İtalyan ekibinin formasını giydi.

İtalyan taraftarların büyük ilgi gösterdiği Eljif, sahaya alkışlar içinde çıktı. Napoli - Cremonese karşılaşması 3-3 berabere sona erdi.

Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon 21 numarayı seçen Eljif, ardından 99'u almıştı. 19 yaşındaki futbolcu Napoli'de 12 numarayı tercih etti.

Eljif'in Fenerbahçe'nin taraftara ayırdığı 12 numaralı formayı tercih etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyardı.

Fenerbahçeli taraftalar, Eljif Elmas için övgü dolu tweet'ler attı ve genç futbolcuya İtalya kariyerinde başarılar diledi.

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