HABER /  GÜNCEL

Bursa'da hayvan cinayeti! Vücuduna yapışan poşetle konteynırda bulundu

Geçtiğimiz gün bir pitbullun önüne atılan kedi vahşetinden sonra, hayvan cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da çöp konteynerinin yanına poşet içerisine konulmuş yavru köpek, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir çöp konteynerinin yanına poşet içerisine konulmuş yavru bir köpek bırakıldı. Sıcaktan poşetin vücuduna yapıştığı yavru köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akıllara durgunluk veren olay, Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi bir vatandaş tarafından fark edildi.

Arabasıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini gören Cemil Güneş, açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Kalacak evi yoktu, arabada baktı
Güneş, sıcakta eriyen poşetin köpeğe yapıştığını fark edince göz yaşlarına hakim olmadı. Güneş, daha sonra yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kalacak evi olmadığından dolayı çöpte bulduğu köpeğe arabasında birkaç gün baktı.

köpek

Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürerek teslim etti. Fakat köpek bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cemil Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Siz hayvanın ilk halini görseydiniz insanlıktan mı çıktık derdiniz. Poşetin içinde kala kala bağırsakları parçalanmış. Köpeği serumla ayakta tutuyordum. Sosyal medya hesabımda köpeğin yaşaması için dua istedim. O köpeği oraya atanın iki dünyada yeri olmasın." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gündemi sarsan iddia: Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı
Gündemi sarsan iddia: Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı
Merkez Bankası faiz indirimi son dakika açıklanıyor uzmanlar uyardı dolar bugün fırlayabilir
Merkez Bankası faiz indirimi son dakika açıklanıyor uzmanlar uyardı dolar bugün fırlayabilir
Kritik gün! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Kritik gün! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Cumhurbaşkanlığı'nda Kalın-Jeffrey zirvesi! Görüşmenin detayları sızdırıldı
Cumhurbaşkanlığı'nda Kalın-Jeffrey zirvesi! Görüşmenin detayları sızdırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili 63,33 dolardan işlem gördü
Brent petrolün varili 63,33 dolardan işlem gördü
Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi
Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi
Beşiktaş'ta kamyon köprünün tavanına sıkıştı! Büyük faciadan dönüldü!
Beşiktaş'ta kamyon köprünün tavanına sıkıştı! Büyük faciadan dönüldü!
Memur maaşları Kurban bayramı öncesi ödenir mi Başbakanlık bilgisi
Memur maaşları Kurban bayramı öncesi ödenir mi Başbakanlık bilgisi
Adana'da anne tartıştığı oğlu tarafından vuruldu!
Adana'da anne tartıştığı oğlu tarafından vuruldu!
Kurbanbayramı tatili 2019 15-16 Ağustos tatil oldu mu?
Kurbanbayramı tatili 2019 15-16 Ağustos tatil oldu mu?
Yorumlar