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Ayçiçeği tohumu ithalatına gümrük vergisi düzenlemesi

Anadolu Ajansı
Ayçiçeği tohumu ithalatına gümrük vergisi düzenlemesi

Ayçiçeği tohumu ithalatı üzerinden alınan gümrük vergisi oranı güncellendi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bazı ülkelerden ithal edilen "diğerleri" kategorisindeki ayçiçeği tohumu için gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. 

Buna göre, Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında olduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı 31 Ocak 2020'ye kadar yüzde 20 olarak uygulanacak.

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithalinde ise gümrük vergisi uygulanmayacak. Singapur'dan ithalinde bu yıl sonuna kadar yüzde 16,8, 31 Ocak 2020'ye kadar yüzde 13,5 gümrük vergisi alınacak. 

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