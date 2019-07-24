Meteorolojiden kritik uyarı! Yağmur çok fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.