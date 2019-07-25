Bu vahşet İzmir'de yaşandı! Babaannesini öldürüp kahveye çay içmeye gitti

İZMİR'de yaşayan 27 yaşındaki zanlı, babaannesini öldürdükten sonra gittiği kahvehanedeki arkadaşlarına "Babaannemi öldürdüm, polisi arayın" deyip çay içtikten sonra eve döndü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir kişi kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü babaannesini bıçaklayarak öldürdü.

Ataşehir Mahallesi'nde bir sitede babaannesiyle yaşayan İ.İ. (27) sabah saatlerinde geldiği evde henüz bilinmeyen nedenle babaannesi Mürvet İ. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine torun İ.İ, babaannesini bıçakladı. Torun daha sonra evden çıkarak, mahallede bulunan kahveye gitti.

"Babaannemi öldürdüm, polisi arayın"

Burada kahvedeki vatandaşlara "Babaannemi öldürdüm, polisi arayın" diyen İ.İ, çay içip tekrar eve döndü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Mürvet İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde bulunan şüpheli İ.İ'yi gözaltına aldı.

Savunması dikkat çekici

Mürvet İ'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, babaannesini yıllardır kendisine kötü davranması nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Sürekli alkol alıyordu

Mürvet İ'nin komşuları, İ.İ'nin sürekli alkol aldığını, olay öncesi de alkollü olarak eve geldiğini iddia etti.