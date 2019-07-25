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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz'da geriledi

Anadolu Ajansı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz'da geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 726 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. 

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9'a düştü.

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