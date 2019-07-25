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Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'

Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'

Galatasaray, Monaco’nun Portekiz’deki kamp kadrosuna alınmayan Kolombiyalı için hafta sonuna kadar masaya oturacak. Falcao ile 6 milyon euroya anlaşan G.Saray, bonservisi bedava almaya çalışacak.

Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray’ın Radamel Falcao için hafta sonuna kadar nihai görüşmeyi yapmayı hedeflediği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu, Monaco’un Portekiz’de yapacağı yeni sezon kamp çalışmalarında yer alacak kadroya dahil edilmedi. Aslan da bu gelişme sonrası transfer için bitirici hamleyi yapma kararı aldı.

6 milyon euro'ya şartlı 'evet'
Sarı-Kırmızılılar golcü oyuncu ile yaptıkları görüşmede Falcao’nun istediği 3 senelik mukavele ve 6 milyon euro yıllık ücreti ödemeyi kabul etti. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı kabul ederken bir de şart sundu.

Fransızlar diretirse başka formül devreye girecek
Galatasaray Yönetimi hafta sonuna kadar masaya oturacağı Monaco yönetiminden 33 yaşındaki oyuncunun bonservisini bedavaya alabilirse bu rakamı kendisine ödeyecek. Ancak Fransızlar diretir ve bonservis için para isterse, Monaco’ya ödenecek ücretin yarısı, Falcao’ya verilecek paradan düşürülecek

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