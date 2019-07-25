Fenerbahçe Ben Arfa'yla anlaştı! Transferin gerçekleşmesi için tek engel var
Fenerbahçe, Fransız yıldız Hatem Ben Arfa ile 2+1 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı ancak transfer bombasının patlaması için elindeki bir ismi satması gerekiyor.
Fenerbahçe'de hücum hattı için düşünülen ilk isimlerden biri olan Hatem Ben Arfa haber bekliyor. Rennes ile sözleşme yenilemeyen Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme için prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, buna rağmen son adımı hâlâ atmadı. Fenerbahçe'nin Ben Arfa'yı almak için öncelikle Zajc'ın satışını beklediği belirtildi. Sportif direktör Comolli de "Ben Arfa'yı beğeniyorum ama bizde Zajc var" diyerek bu konuya işaret etmişti.
İtalyanlar, Milinkovic'i 100 milyon Euro bonservisle sattığı an Trabzonspor'un kapısını 20 milyon Euro ile çalacak. Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Yusuf'u lider özellikli bir futbolcu olarak gördüğü için takımda istiyor. Yusuf için en son Fransız ekibi Lille, 15 milyon Euro teklif etmiş ancak bordomavili yönetimden kabul görmemişti.
Yeni sezon öncesinde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, eski futbolcusu Simon Kjaer’le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 2017’de 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla Kulübü’ne transfer olmuştu. 2 yıllık ayrılığın ardından Danimarkalı futbolcu yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyecek. İki kulüp, pazarlıklar sonrası anlaştı.
Michael Seri transferiyle büyük sükse yapan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncunun partneri olarak ise Kırmızı Şeytanların Brezilyalı yıldızı Fred’i düşünüyor. İngiliz ekibi ile görüşmeler sürüyor. Anlaşma olursa Fred, 1 yıllığına Aslan olacak.