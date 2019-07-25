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Google Chrome'dan iOS kullanıcılarına müjde! Artık kullanılabilecek

Google Chrome'dan iOS kullanıcılarına müjde! Artık kullanılabilecek

2008 yılında piyasaya sürülen Google'ın web tarayıcısı Chrome, yeni özelliği sayesinde ilerleyen günlerde iOS yüklü cihazlarda kredi kartı tarayabilecek.

Daha önce Android cihazlarda kullanılan kredi kartı özelliği, iOS işletim sistemi yüklü cihazlara da geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar çevrimiçi ödemelerini daha kolay şekilde yapabilecek.

Ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak işlemlerin yapılabilmesini olanak sağlayacak yeni özellik sayesinde satın alma sayfasında kredi kartı bilgilerinin tek tek girilme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Böylece iOS cihaz sahibi kullanıcılar için internet üzerinden alışveriş yapmak kolaylaşacak. 

kredi kartı

Ne zaman aktif olacak?
Google'ın iOS cihazlara yönelik geliştirdiği kredi kartı tarama özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz belli değil.

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