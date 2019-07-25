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Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi

Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi

EGM tarafından 2019 yılında çarşı, mahalle ve stadyumlarda görev yapmak için bekçi alımı yazılı sınavı yapıldı. Bekçilik hayali kuran ve sınav giren adaylar ise bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını arıyor. Bekçilik sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Bekçi adayları, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklamaya kilitlenmişken, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, bekçilik yazılı sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, o bekçilik sınavına dair bilgiler.

 Alım kapsamında başvuru yapacak olan adaylardan istenen şartlar ise ilanda yerini almıştı. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar elde ettikleri puanları nereden öğrenebilecek ve sınavların değerlendirmesi nasıl olacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUCU NEREDE OLACAK?

Bekçilik sınav sonuçları, takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

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