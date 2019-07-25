Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı G-20 zirvesindeki toplantıda hem övdü hem de NATO ve İncirlik ile tehdit etti.

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli 'gizli' toplantının detaylarını aktaran NBC, Donald Trump'ın yaptırımlar konusunda 'esneklik' talep ettiğini belirtti.

Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yaptırım konusunda bastırmasına karşılık Trump'ın daha 'yumuşak' bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G-20 Zirvesi'nde yaptığı görüşme olduğu iddia edildi.

İki liderin görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan dört kaynağa dayandırılan habere göre bu görüşmeden Erdoğan Trump'ı hem pohpohladı hem de karşılık vermekle tehdit etti.

NATO'dan çekilmek ve İncirlik Üssü'nden çıkarmak

NBC'nin haberine göre, ABD'nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda Erdoğan, 'misillemede bulunacaklarına dair pek çok tehditte' bulundu.

Kaynaklara göre bu tehditler arasında, NATO'dan çekilmek ve ABD'yi Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden çıkarmak yer aldı.

"Daha iyi bir iş adamı"

Ancak kaynaklar, Erdoğan'ın Trump'ı övmeyi ihmal etmediğini de öne sürdü. Kaynaklara göre, Erdoğan, 'deneyimli bir uzlaşmacı' olduğunu belirterek Trump'ın imajına hitap etmeye çalıştı, Hatta Erdoğan, selefi Barack Obama'yı hatırlatarak Trump'a 'daha iyi bir iş adamı' olduğunu söyledi. Kaynaklar, böylece iki liderin yaptırımlardan kaçınacak bir anlaşma konusunda uzlaştıklarını iddia etti. Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik konseyi Trump'ın tutumu, Erdoğan ile görüşmesi ya da senatörlerle yapılan toplantı hakkında yorumda bulunmadı.