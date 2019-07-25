CHP eski milletvekili Faik Tunay açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler var

CHP eski milletvekili Faik Tunay, yeni partisinde kimlerin olacağı merak edilen Ali Babacan'la birlikte sanılanın aksine sosyal demokrat ve sol çevrelerden sürpriz isimlerin olacağını söyledi.

Bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan ancak partiyi sağa kaydırdığı şeklinde eleştiriler alarak partiden dışlanan Faik Tunay'dan Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Çağlar Cilara'nın 10. Köy isimli programında konuşan Tunay, "Eylül ayı itibariyle bazı şeylerin daha netleşeceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak Ak Partili isimlerden oluşacağı düşünülüyor ancak şöyle bir bilgi vereyim, çok sürpriz sosyal demokrat ve soldan gelen isimler de olacak" dedi.

Herkesi kapsayan merkezde bir oluşum amaçlanıyor

Herkesi kapsayan merkezde bir oluşum amaçlandığını söyleyen Tunay, "Sadece Ak Parti görünümü olursa oy alamazsınız. İYİ Parti, MHP'de siyaset yapmış insanların ağırlıklı olduğu parti olduğu için yüzde 7'lerde, 10'larda kaldı" diye konuştu.