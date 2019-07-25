HABER /  POLİTİKA

CHP eski milletvekili Faik Tunay açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler var

CHP eski milletvekili Faik Tunay, yeni partisinde kimlerin olacağı merak edilen Ali Babacan'la birlikte sanılanın aksine sosyal demokrat ve sol çevrelerden sürpriz isimlerin olacağını söyledi.

Bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan ancak partiyi sağa kaydırdığı şeklinde eleştiriler alarak partiden dışlanan Faik Tunay'dan Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Çağlar Cilara'nın 10. Köy isimli programında konuşan Tunay, "Eylül ayı itibariyle bazı şeylerin daha netleşeceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak Ak Partili isimlerden oluşacağı düşünülüyor ancak şöyle bir bilgi vereyim, çok sürpriz sosyal demokrat ve soldan gelen isimler de olacak" dedi.

Herkesi kapsayan merkezde bir oluşum amaçlanıyor

Herkesi kapsayan merkezde bir oluşum amaçlandığını söyleyen Tunay, "Sadece Ak Parti görünümü olursa oy alamazsınız. İYİ Parti, MHP'de siyaset yapmış insanların ağırlıklı olduğu parti olduğu için yüzde 7'lerde, 10'larda kaldı" diye konuştu.

İlgili Haberler
Karar yazarı Ali Bayramoğlu'dan çarpıcı Ali Babacan yazısı! Lider anlayışı olacak mı? Konsensus açıkladı! İşte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun alacağı oy oranı Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konsensus açıkladı! İşte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun alacağı oy oranı
Foto Galeri Konsensus açıkladı! İşte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun alacağı oy oranı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş
Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş
Maraş neden kapalıydı? Kıbrıs'ın hayalet şehrine 45 yıl sonra bugün giriliyor
Maraş neden kapalıydı? Kıbrıs'ın hayalet şehrine 45 yıl sonra bugün giriliyor
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok haber yapan ülke bakın hangisi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok haber yapan ülke bakın hangisi oldu
Karar yazarı Ali Bayramoğlu'dan çarpıcı Ali Babacan yazısı! Lider anlayışı olacak mı?
Karar yazarı Ali Bayramoğlu'dan çarpıcı Ali Babacan yazısı! Lider anlayışı olacak mı?
Fethullah Gülen ölüm döşeğinde ve şu an hastanede iddiası
Fethullah Gülen ölüm döşeğinde ve şu an hastanede iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li senatörler ne istedi Donald Trump ne söyledi? CNN haber verdi
ABD'li senatörler ne istedi Donald Trump ne söyledi? CNN haber verdi
Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı
Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan yasal değişiklik sinyali
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan yasal değişiklik sinyali
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel çağrısı
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel çağrısı
ÖSYM DGS sınav sonuçları 2019 açıklanıyor sorgulama giriş ekranı
ÖSYM DGS sınav sonuçları 2019 açıklanıyor sorgulama giriş ekranı
Yorumlar 1 yorum