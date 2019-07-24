Konsensus açıkladı! İşte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun alacağı oy oranı

Erdoğan kurulacak yeni parti için "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" açıklamasında bulunmuştu. Herkes kurulacak yeni partilerin bir karşılığının olup olmayacağını ve ne kadar oy alabileceklerini merak ederken Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı Babacan ve Davutoğlu'nun partisinin alacağı oy oranını tahmin etti. Sarı'nın verdiği rakamlar ne Babacan'ı, ne de Davutoğlu'nu memnun edecek!