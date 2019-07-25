İlber Ortaylı hiç böyle görmediniz! Bir anda ayağa kalkıp eline sarıldı

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı kitap imza gününde kitap imzaladığı sırada Türk Tasavvuf Musikisininin usta ismi Ömer Tuğrul İnançer'i görür görmez saygı gereği ayağa kalkıp eline sarıldı.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı katıldığı kitap imza gününde kitap imzalarken 71 yaşındaki mutasavvıf, müzisyen Ömer Tuğrul İnançer'i görüyor. Hemen ardından hürmet ve saygıdan dolayı kalkıp elini öpüyor. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.