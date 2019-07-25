İlber Ortaylı hiç böyle görmediniz! Bir anda ayağa kalkıp eline sarıldı

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı kitap imza gününde kitap imzaladığı sırada Türk Tasavvuf Musikisininin usta ismi Ömer Tuğrul İnançer'i görür görmez saygı gereği ayağa kalkıp eline sarıldı.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı katıldığı kitap imza gününde kitap imzalarken 71 yaşındaki mutasavvıf, müzisyen Ömer Tuğrul İnançer'i görüyor. Hemen ardından hürmet ve saygıdan dolayı kalkıp elini öpüyor. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.
Ömer Tuğrul İnançer kimdir?
Ömer Tuğrul İnançer, Türk avukat, mutasavvıf ve müzisyen. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini önemli isimleri arasında yer alıyor.