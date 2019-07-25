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Merkez Bankası faiz indirimi son dakika kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz indirimi son dakika kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz indirim kararını açıkladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın son dakika faiz kararına odaklanmıştı. Beklenen son dakika açıklaması geldi. Merkez Bankası Politika faizinde 4.25 baz puan indirime gidildi.

Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararı için Para Politikası Kurulu'nu topladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine 6 Temmuz'da atanan Murat Uysal, bugün ilk defa Para Politikası Kurulu'na (PPK) başkanlık etti. Piyasaların sabırsızlıkla beklediği Merkez Bankası faiz indirim kararı son dakika açıklamasıyla duyuruldu. 

Para Politikası Kurulu faizi 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekti. Ekonomistler Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirim bekliyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmemişti.

Ekonomistler 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyordu

Ekonomistler, bugünkü toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyordu. 200 ila 250 baz puanlık düşüş bekleyen ekonomistler, yıl sonunda politika faizinin yüzde 18 seviyesine gerilemesini öngörüyordu. 24 Şubat 2015 tarihli PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 25 baz puanlık düşüşle yüzde 7,75'ten yüzde 7,50'ye, 22 Eylül 2016'de de gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 8,50'den yüzde 8,25'e indirilmişti.

Merkez Bankası başkanı faiz için değiştirilmişti

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, faizleri indirmemekte direndiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Yerine gelen Murat Uysal faizlerin düşürülmesine sıcak bakan bir isim. Haliyle de bugünkü toplantıdan 4 yıl sonra bir indirim kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Yabancı ekonomistler nasıl bir öngörüde bulunmuştu?

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, toplantıda en az 200-250 baz puanlık faiz indirimine gideceği, yıl sonuna doğru da bu genişlemeci politikada daha agresif adımlar atacağı öngörüsünde bulunmuştu.. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, politika faizinde en az 200 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulunmuş ve 400-600 baz puan arasında bir indirimin olabileceğini söylemişti.

Fazlası istikrarı bozar uyarısı

400-600 baz puan civarındaki indirimin TL'deki istikrarı bozabileceğini iddia eden Matys, bunun enflasyon baskılarını tekrar canlandırabileceğini ve tüketicilerle şirketler arasındaki hassasiyete zarar verebileceğini açıklamıştı. Matys, en emniyetli seçeneğin, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi olacağını söylemişti. 

Yerli ekonomistler ne demişti?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, kurum olarak toplantıda 250 baz puan faiz indirimi beklediklerini söylemişti. Yıl sonuna kadar da politika faizi indirim beklentilerini 600 puana revize ettiklerini belirten Gökşen, "TCMB Başkanı Murat Uysal’ın özellikle reel politika faizini öne çıkaran söylemleri sonrasında ülke karşılaştırmalarının daha önem kazandığını düşünüyoruz. Bu çerçevede Türkiye gerek gerçekleşmiş gerek beklenen enflasyon dinamikleri altında önemli bir reel faiz veriyor.” açıklamasında bulunmuştu.

En az 300 baz puan indirim tahmini

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da en az 300 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirtmişti. Yıl sonuna kadar TCMB'nin politika faizini yüzde 18'e indirmesini öngördüğünü söyleyen Kanlı, Merkez Bankasının gelecek dönemde önceliği fiyat istikrarı olarak belirleyen konvansiyonel para politikası yaklaşımından, kısa ve orta vadeli iktisadi büyüme görünümünü de en az fiyat istikrarı kadar gözeten bir yaklaşıma geçeceğini ifade etmişti. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise Deniz Yatırım olarak beklentilerinin temmuzda 250 baz puanlık indirimle sürecin başlatılması olduğunu söylemişti.

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