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Lisans tamamlama 2019 Sağlık lisans tamamlama başvuru ekranı

Lisans tamamlama 2019 Sağlık lisans tamamlama başvuru ekranı

YÖK, sağlık ve ilahiyat bölümünü önlisans olarak okuyan ve 2 yıllık üniversiteden mezun olanlar için lisans tamamlama başvuru ekranı açtı. Peki sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezun olanlar nasıl lisans tamamlama başvurusu yapacak, şartlar neler?

Lisans tamamlama 2019 başvurusu için YÖK sağlık lisans tamamlama başvuru ekranını açtı. Yerleştirme işlemleri, adayların mezuniyet not ortalamalarının iki katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak. Peki, 2019 sağlık lisans tamamlama başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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