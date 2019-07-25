Devler istiyordu! Douglas'ı 3 yıllığına Beşiktaş kaptı

Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Brezilyalı sağ bek Douglas Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kadrosunu önemli isimleri güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Douglas Pereira dos Santos siyah beyazlı takımla anlaştı.
Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Brezilyalı sağ bek Douglas Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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