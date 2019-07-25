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TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergilerin tirajı büyük oranda azaldı

TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergilerin tirajı büyük oranda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2017'ye oranla yüzde 17.6 azaldı.

Buna göre, 2018'de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2017'ye göre yüzde 2.6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58.7'sini dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin tirajı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 17.6 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94.2'sinin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl gazetelerin yüzde 91.3'ü yerel, yüzde 6.9'u ulusal, yüzde 1.8'i bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 64.3'ü ulusal, yüzde 31.4'ü yerel, yüzde 4.3'ü bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 81.6'sı ulusal, yüzde 17.6'sı yerel ve yüzde 0.7'si bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 75.6'sını ulusal, yüzde 20.9'unu yerel ve yüzde 3.6'sını bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yıllık tirajın yüzde 87.1'i günlük gazetelerden

Geçen yıl gazetelerin yüzde 29.6'sı haftalık, yüzde 28.2'si haftada 2-6 gün arası, yüzde 16.2'si aylık olarak yayımlandı. Dergilerin yayımının ise yüzde 24'ü aylık, yüzde 22.4'ü üç aylık, yüzde 15.9'u altı aylık olarak gerçekleşti.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 87.1'i günlük, yüzde 8.3'ü haftada 2-6 gün arası, yüzde 2.3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 8.3'ünü haftalık, yüzde 56.3'ünü aylık, yüzde 10.2'sini iki aylık ve yüzde 11.4'ünü üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayımlanan gazetelerin yüzde 87.8'i siyasi-haber-güncel, yüzde 2.2'si yerel yönetim,  yüzde 1.9'u sektörel-mesleki içerikli olurken, dergilerin yüzde 17.5'i sektörel-mesleki, yüzde 13.8'i akademik, yüzde 8.5'i eğitim-sınav içerikli gerçekleştirildi.

Gazetelerin yüzde 10.4'ü, dergilerin ise yüzde 8.2'si geçen yıl ek verdi. Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2018 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemeler yüzde 2.2 artarak 454 milyon 398 bin 951 lira oldu.

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