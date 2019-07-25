HABER /  DÜNYA

Çin'in 'Uygurlar Türk soyundan değil' iddiası olay oldu

Anadolu Ajansı
Çin'in 'Uygurlar Türk soyundan değil' iddiası olay oldu

Çin Devlet Konseyi tarafından hazırlanan "Sincan’ı İlgilendiren Tarihi Konular" başlıklı raporda Uygurların, Türklerin soyundan olmadığı ve İslamiyet'i din savaşları ve yönetici sınıfın zorlamasıyla kabul ettiği iddiasına yer verildi. 

Uygurların, tarihte Türklerin baskılarına maruz kaldığı ifade edilen raporda, bölgede yaşayan Türklerin "köleleştirme" tutumlarına karşı direnmek için farklı etnik gruplarla birleştiği öne sürüldü.

Raporda, Uygurlara "Türk" denilmesinin gizli niyetleri olan bazı Pan-Türkist kişilerin ürünü olduğu, Müslüman denilmesinde ise Pan-İslamist bir amaç bulunduğu iddia edildi. 

Devlet Konseyinin raporunda ayrıca Çin’de Türk dili konuşan Uygurların yanı sıra Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar, Salarlar olduğuna dikkat çekilirken, bu etnik grupların da kendi tarih ve kültürü bulunduğu ve Türk kökenli addedilemeyeceği ileri sürüldü. 

"Uygurlar İslamiyet'i zorla kabul etti" iddiası

"Beyaz Kitap" olarak da tanımlanan Konsey raporunda, Sincan bölgesinin tarihte "Doğu Türkistan" olmadığı, İslamiyet'in de Uygurların tek dini sayılamayacağı savunuldu. 

Söz konusu raporda "Uygurların İslam’a dönmesi tüm halk tarafından gönüllü bir tercih değildi, dini savaşların ve yönetici sınıfın dayatmasıydı." iddialarına yer verildi. 

Raporda, birçok Uygur Türkü'nün İslamiyet dışında başka dine mensup olduğu iddiası da dikkati çekti.

Büyükelçilikten "Uygurlar Türk değil" iddiası

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, geçen haftalarda gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında, Uygurların Türk soyu olmadıklarını ileri sürdü.

Elçilik yetkililerinin Sincan'daki etnik kimliklerin korunduğunu savunduğu toplantıda buna ilişkin kitapçık dağıtıldı. Kitapçıkta, Uygur Türklerinin "uzun bir göç ve etnik bütünleşme süreci sonunda" oluştuğu savunulurken, şu iddialar yer aldı:

"(Uygurlar) Türklerin torunları değillerdir. Uygurların asıl ataları Sui ve Tang hanedanları sırasında Moğol yaylasında yaşayan Ouigour halkıdır."

Kitapçıkta, Uygurların "Türklerin baskı ve köleleştirmesine direnmek ve Ouigour kabile ittifakını oluşturmak için bazı Tielı kabileleriyle birleştiği" iddiası da dikkati çekti.

Çin'in Uygurlara yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. 

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla UygurTürkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.  

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı. 

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.


BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

İlgili Haberler
Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı Çin'deki Uygur Türkleri toplama kampına girildi inanılmaz görüntüler
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çin'in Uygur zulmü resmi raporlara girdi! Okurken kanınız donacak...
Foto Galeri Çin'in Uygur zulmü resmi raporlara girdi! Okurken kanınız donacak... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu
TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu
İlber Ortaylı hiç böyle görmediniz! Bir anda ayağa kalkıp eline sarıldı
İlber Ortaylı hiç böyle görmediniz! Bir anda ayağa kalkıp eline sarıldı
CHP eski milletvekili Faik Tunay açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler var
CHP eski milletvekili Faik Tunay açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler var
Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş
Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş
Maraş neden kapalıydı? Kıbrıs'ın hayalet şehrine 45 yıl sonra bugün giriliyor
Maraş neden kapalıydı? Kıbrıs'ın hayalet şehrine 45 yıl sonra bugün giriliyor
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faizler 200-250 baz puan inebilir deniyor
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faizler 200-250 baz puan inebilir deniyor
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
ABD'li senatörler ne istedi Donald Trump ne söyledi? CNN haber verdi
ABD'li senatörler ne istedi Donald Trump ne söyledi? CNN haber verdi
Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı
Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı
A101 25 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Aldın Aldın İndirim Kataloğu
A101 25 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Aldın Aldın İndirim Kataloğu
Yorumlar