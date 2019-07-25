Yemekten sonra gelen uyku tehlikeli! Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı

Kilo problemi yaşayanlara, yemeğin ortasında uykusu gelenlere veya hemen sonrası aşırı bir uyku hali olanlara seslenen Dr. Fevzi Özgönül, dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Eğer çok yüksek miktarda yemek yediysek, sindirim sistemi daha çok enerjiye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu ekstra enerji ihtiyacını karşılayabilmek için aktif olan sistemlerini kapatmak zorunda olduğu için kişinin uykusu gelebilir.

Genellikle yemeği fazla kaçıran kişilerde yemek sonrası uyku hali oluşabilir. Fakat yemeğin miktarının dışında içeriği de uyku getirmesi açısından önemlidir.

Yediğimiz gıdaların içindeki karbonhidrat

Yediğimiz gıdaların içerisinde yüksek oranda karbonhidrat içeren gıdalar varsa, o zaman da aşırı insülin salınımı nedeniyle uykumuz gelebilir. İnsülin hormonunun aşırı salınımı seratonin hormonunu da tetikleyerek (seratonin uykudan sorumlu hormondur) yemek sonrası uyku halinin gelmesine neden olabilir.





Rahatsızlık başlayabilir

Eğer yemeği çok fazla kaçırmadıysanız yani midenizi normalden fazla yiyecekle doldurup sindirim sistemini zorlamadıysanız ve yediğiniz yiyeceklerin içerisinde çok fazla karbonhidrat içeren yiyecek ( tatlı, hamur işi gıdalar, pilav gibi çabuk şekere dönebilen gıdalar aşırı meyve tüketimi) yoksa işte o zaman dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlığın başlamış olabileceğini ifade eden Dr. Özgönül, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Şeker hastalığı habercisi

“Buna insülin direnci diyoruz. İnsülin direnci olan kişilerde de yemek sonrası bir uyku hali olabilir. Hatta bu kişiler yemeğe başlar başlamaz halsizlik ve uyku hissedebilirler. Özellikle uzun bir süre aç kaldıktan sonra başladıkları yemekte ilk birkaç lokmadan sonra çok uykum geldi veya ben çok halsiz oldum diyebilirler. Bu tür bir durumla karşılaşıyorsanız çok dikkatli olmalısınız çünkü bu durum ileride sizin şeker hastalığına yakalanabileceğinizin belirtisidir. Aslında bu tür bir durumda hemen endokrin uzmanı ile görüşmenizde yarar var. Fakat aile hekiminde yaptırabileceğiniz bir test ile sizin insülin direncinizin olup olmadığını anlamak bir hayli kolay” diye konuştu.