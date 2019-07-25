Batı Nil Virüsü anne sütü ve kan nakliyle bulaşabiliyor
İSTANBUL'un bazı ilçelerinde de görülen 'Batı Nil Virüsü' tehlikesinin yalnızca İstanbul ile sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Türkiye’de bu virüsü bulaştırabilecek çok sayıda sivrisinek türü bulunduğunu söyledi. Arman, "Batı Nil Virüsü; kan nakli söz konusu olduğunda insandan insana geçebiliyor. Ayrıca anne sütü aracılığı ile bebeğe de geçebiliyor" dedi.
İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan Batı Nil Virüsü, o günden itibaren dünyaya yayıldı. Hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Batı Nil Virüsü'nün doğal konaklarının kuşlar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arman, hastalık ve alınabilecek önlemlerle ilgili bilgiler verdi.
Kuşlar virüsün yayılımında büyük rol oynuyor
Batı Nil Virüsü’nün kuşları ısıran sinekler aracılığıyla insanlara bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Özellikle Afrika’dan kuzeye göçen kuşlar virüsün yayılımında büyük rol oynuyor. Sivrisineğin ısırdığı insanlar, atlar ve diğer hayvanlar da kör konak olarak adlandırılıyor. Yani sivrisineklerin virüs bulaşan bir insanı ısırıp, virüsü başka bir insana bulaştırması çok düşük bir olasılıktır" dedi.
Türkiye'de 70’lerden beri görülüyor
Batı Nil Virüsü Türkiye'de ilk defa 2010 yılında 47 vaka ile görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Arman, şöyle devam etti: "2011 yılı ağustos ayının 2. ve 3. haftalarında 3 vaka görüldü. Türkiye’de çok sayıda virüsü bulaştırabilecek sivrisinek türü bulunuyor. Kuleks cinsi olan bu sivrisineklerin virüsü bulaştırma ihtimali oldukça yüksek. 2005 ve 2011 yıllarında ülkemizde yapılan araştırmalara göre 11 farklı ilde Batı Nil Virüsü bulaştırabilecek sivrisineklerin varlığı kanıtlanmıştır. 1970'li yıllardan beri Türkiye'de yapılan çeşitli çalışmalara göre farklı bölgelerdeki kişilerin bu virüse maruz kaldığını gösteren araştırmalar var. Şanlıurfa ve Siverek'te 2007 yılında 181 kişinin yüzde 16'sında Batı Nil Virüsü'nün pozitif olduğu saptanmıştır. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise; Manisa, Ankara, Konya, Afyon ilçelerinde de Batı Nil Virüsü vakaları gözlenmiştir."
Sinekler insandan insana bulaştırıyor ama...
‘Kuşların kanında Batı Nil Virüsü çok yüksek miktarda bulunduğu için sivrisinekler yüksek oranda bu virüsü üzerine alıyor’ diyen Prof. Dr. Arman, “Hastalık insanlara bulaştığında kanda bulunan virüs oranı daha az oluyor. Bu nedenle virüsün yayılmasında atlar ve insanlar çok fazla önem taşımıyor. Hastalığın insandan insana bulaşma riski az. Ancak Batı Nil Virüsü; kan nakli ile insandan insana geçebiliyor. Ayrıca anne sütü aracılığı ile bebeğe de geçebiliyor. Özellikle Afrika'dan göç yoluyla diğer ülkelere ve bölgelere giden kuşlarla ciddi salgınlar olabiliyor. Göçmen kuşların Afrika'da kışı geçirdikten ve virüsü aldıktan sonra Avrupa'ya göçleriyle birlikte virüs bu bölgelere de taşınıyor. Kuşların göçü sırasında uygun sivrisinek de varsa; o kuşu ısıran sivrisinek aracılığı ile virüs kuştan alınıyor ve insanlara bulaşıyor” ifadelerini kullandı.