Batı Nil Virüsü anne sütü ve kan nakliyle bulaşabiliyor

Türkiye'de 70’lerden beri görülüyor

Batı Nil Virüsü Türkiye'de ilk defa 2010 yılında 47 vaka ile görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Arman, şöyle devam etti: "2011 yılı ağustos ayının 2. ve 3. haftalarında 3 vaka görüldü. Türkiye’de çok sayıda virüsü bulaştırabilecek sivrisinek türü bulunuyor. Kuleks cinsi olan bu sivrisineklerin virüsü bulaştırma ihtimali oldukça yüksek. 2005 ve 2011 yıllarında ülkemizde yapılan araştırmalara göre 11 farklı ilde Batı Nil Virüsü bulaştırabilecek sivrisineklerin varlığı kanıtlanmıştır. 1970'li yıllardan beri Türkiye'de yapılan çeşitli çalışmalara göre farklı bölgelerdeki kişilerin bu virüse maruz kaldığını gösteren araştırmalar var. Şanlıurfa ve Siverek'te 2007 yılında 181 kişinin yüzde 16'sında Batı Nil Virüsü'nün pozitif olduğu saptanmıştır. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise; Manisa, Ankara, Konya, Afyon ilçelerinde de Batı Nil Virüsü vakaları gözlenmiştir."