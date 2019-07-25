Adana'da hamile kediyi Pitbull'a parçalatan çocuklardan şok sözler

Kedinin sahibi durumu polise bildirdi: Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13), kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti.

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