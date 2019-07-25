Adana'da hamile kediyi Pitbull'a parçalatan çocuklardan şok sözler
ADANA'da "Çıtır" isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak öldürten çocuklar adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarına "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim", "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 arkadaş yanlarına pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı. Çocuklardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu sırada bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı.
Kedinin sahibi durumu polise bildirdi: Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13), kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti.
Polis, A.Y.'nin kediyi tutup köpeğin ağzına attığını, köpeği tutanın ise kardeşi M.Ü.Y. olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine çocukları gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü.
Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi.