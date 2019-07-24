BBC haber spikeri Beccy Barr istifa etti! 20 yıllık kariyerinin ardından yeni işi şaşırttı
Daha önce Bloomberg ve CNBC'de görev yapan, son olarak da BBC'de çalışan ünlü gazeteci-haber spikeri Beccy Barr, yeni işini Twitter hesabından duyurdu.
BBC televizyonunda sunuculuk yapan Beccy Barr, şaşırtan bir karara imza attı. 20 yıldır başarıyla sürdürdüğü gazetecilik görevini bıraktığını duyuran Barr, Twitter adresinden itfaiyeci olacağının açıklamasını yaptı.
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Eylül ayında İngiltere’nin Lancester kentinde itfaiyeci olarak çalışmaya başlayacağını belirten Barr, yeni mesleğini duyurmasının ardından kısa süre içerisinde çok konuşulanlar arasına girdi. Barr'ın bu kararı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
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Karar verirken zorlanmış: Bu kararı alırken çok zorlandığını belirten sunucu Barr, yeni mesleği için heyecanlı olduğunu ifade etti.
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Değişiklik yapmak istemiş: BBC’ye konuşan Barr, gazeteciliği hala çok sevdiğini söylerken artık bir değişiklik yapmak istediğini dile getirdi.
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