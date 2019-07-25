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Fatih Portakal'dan dikkat çeken Merkez Bankası faizi kararı yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Merkez Bankası faizi kararı yorumu

Gazeteci Fatih Portakal, politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çeken Merkez Bankası'nın kararı için "Ne zaman tekrar üretime ağırlık verilir, insanların geliri yükseltilip, vergi yükü hafifletilirse o zaman tünelin ucunda ışığı görebiliriz." diye yazdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.

4.5 yıl sonra Merkez Bankası'nın ilk kez faiz indirmesi yankı uyandırdı. Kararı yorumlayarlardan birisi de Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal oldu.

Kararı twitter sayfasından değerlendiren Portakal, "Ne zaman tekrar üretime ağırlık verilir, insanların geliri yükseltilip, vergi yükü hafifletilirse o zaman tünelin ucunda ışığı görebiliriz." ifadelerine yer verdi.

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