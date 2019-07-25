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Karadeniz'de yeni gerilim! Ukrayna Rus tankerine el koydu

Karadeniz'de yeni gerilim! Ukrayna Rus tankerine el koydu

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu. Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi. Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.

Ukrayna ile Rusya arasında geçen yıl Kerç Boğazı’nda yaşanan gerilim devam ediyor… Bugün Ukrayna güçleri, savaş gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Kerç Boğazı’ndaki bir Rus tankerini alıkoydu. Ukrayna’nın Rusya’ya ait Neyma tankerini alıkoyduğu açıklanırken Rusya Dışişleri Bakanlığı zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Eğer Rus vatandaşları rehine olarak tutulursa bunun sonuçları olacaktır” açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor…

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