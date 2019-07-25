Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında son durum

Merkez Bankası'nın 4.5 yıl sonra politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75 seviyesine indirmesi sonrası gözlerin çevrildiği bankaların konut kredisi faiz oranlarında da indirim bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

Çok sayıda sektörü olumlu etkileyecek

4,5 yıl sonra faizlerde yapılan ilk indirim vatandaşın da yüzünü güldürecek. Özellikle konut ve otomotiv sektörü gibi çok sayıda sektörün beklediği indirim kararı sonrası, bankaların da mevcut kredi oranlarında tek tek indirime gitmesi bekleniyor.

Yüzde 1,5'lara geriledi karar sonrası daha aşağı inmesi bekleniyor

Enflasyon oranlarında yaşanan düşüş ivmesi ve sakin ilerleyen kur kredi faizlerindeki düşüşü destekledi. Akbank önceki gün konut kredisinde faiz oranını yüzde yüzde 1,49'a çekmişti. Yaklaşık 6 aydır düşüş yönünde ilerleyen konut kredisi faizlerinde karar sonrası indirimlerin hızlanması bekleniyor.

Kurul öncesinde konut kredisi faizleri

Para Politikası Kurulu öncesinde bankaların konut kredisi faiz oranları en düşük yüzde 1.49 seviyesinde seyrediyor. Kampanyalı konut kredileri dahilinde ise bankaların faizleri yüzde 0.98 seviyesine kadar düşüş gösterebiliyor. Enflasyon Endeksli Konut Kredisi faizleri Temmuz ayında yüzde 1.5 düzeyinde.

Mevcut konut Kredisi Hesaplama

Kredi Pazarı'nın araştırmalarına göre 25 Temmuz itibariyle en düşük tabela konut kredisi faiz oranı üzerinden 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama yapıldığında kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 2.500 TL, 10 yıl vadede ise 1.8000 TL oluyor. 5 yıl vadeli kredinin faiz dahil toplam geri ödemesi 152.000 TL’ ye karşılık geliyor.

Emre Alkin: Kredi faizleri daha yavaş iner

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin Merkez Bankası’nın gösterge faizleri 4.25 puanlık indirimle yüzde 19.75 seviyesine çekmesini ve olası sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Dr. Emre Alkin, “Bundan sonra ne olacak” sorusuna ise şu karşılığı verdi:

“Bence kredi faizleri gösterge faizlerdeki kadar hızlı düşmeyecek. Ancak mevduat faizlerinin hızlı bir düşüş göstereceğini tahmin edebiliyorum. Bence kredi tarafındaki faiz düşüşü daha uzun vadede ve kamu bankalarının öncülüğünde yaşanacak. Ardından banka ve banka harici özel finans kurumlarının da iyi müşterilerini ellerinden kaçırmamak amacıyla rekabete uygun şekilde, kredi faizlerini aşağı çekeceklerine inanıyorum. Ancak dediğim gibi bu biraz zaman alacak.”