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Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor

Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Onyekuru'nun dönmesini dört gözle beklerken planını Nijeryalı futboluya göre hazırlayacak.

Fulham'dan kiralanan Seri transferiyle Galatasaray'daki yabancı sayısı 14'e çıktı. Avusturya kampı sonrasında 2000 doğumlu Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor kiralık gönderilecek ve kontenjan açılacak.

Yabancı forvet ve 6 numara transferleri, satılması gündemde olan Diagne'nin durumuna bağlı. Fatih Terim geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'dan da vazgeçmiş değil.

Nijeryalı yıldız dönerse Terim'in planı hazır
Sabah'ın haberine göre; Everton, Onyekuru'yu satamazsa Galatasaray'a tekrar kiralık gönderebilir. Nijeryalı yıldız dönerse Terim'in planı hazır. Kampta sol açıkta görev yapan Babel'i forvet kullanacak Terim, Onyekuru'yu yine sol önde oyna tacak. Babel daha önce forma giydiği takımlarda forvette de görev yapmıştı.

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