Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler

Merkez Bankası'nın 4.25 puanlık faiz indirim kararının ekonomiye nasıl bir etki yapacağı merak ediliyor. İş dünyası kararı memnuniyetle karşılarken gelen ilk tepkiler şöyle...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası: Karar geleceğe dönük bir umut getirdi!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çektiğini hem de girişimcinin tek rakibini mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdığını belirterek, kararın geleceğe dönük bir umut getirdiğini söyledi.

Enflasyondaki düşüşün sürmesini bekliyoruz!

"Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adımdır" ifadesini kullanan Avdagiç, enflasyonun yüzde 15’e gerilediğini ve baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini beklediklerini kaydetti.

Faizde indirim umut verici ancak tek seferle kalmamalı

Faizde indirimin umut verici olduğunu ifade eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün, Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır. Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz.

En hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli

Fed, 30 Temmuz'daki toplantısında muhtemelen faiz indirecek. Gelişen ülkelere baktığınızda geçen hafta içinde de Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Ukrayna faiz indirimine gitti. Bu fotoğrafa bakınca TCMB'nin verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde buluyoruz. Umuyoruz ki 425 baz pu??anlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli."

Kararın bankaların faiz oranlarına yatırımcı lehine yansıyacağını temenni ediyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Merkez Bankası'nın yeni yönetimince alınan faiz indirim kararının en büyük üreticisinden en küçük tüketicisine, ülke ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. "TCMB'nin faiz indirimleri konusundaki bu tutumu, yeni Türkiye’de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım' tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir" diyen Kaan, MÜSİAD olarak, TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ettiklerini söyledi.

Ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz

Kaan, "Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi için gerekli ortamın oluştuğunu daha önce ifade ettiklerini anımsattı. Merkez Bankası'nın faizleri düşürme gerekçesine bakıldığında, TCMB ile aynı noktada buluştuklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

Ülkemizde faiz oranları çok yüksek

"Dövizin ve enflasyonun dizginlendiği, işsizliğin geriye düşmeye başladığı, dış ticaretin arttığı, cari açığın düştüğü, borsası 100 bin puanı aşan bir ülkede artık paradan para kazanma dönemi son bulmalı ve yatırıma odaklanılmalıdır. Ne var ki ülkemizde faiz oranları çok yüksek. Bu yüksek oran varken, yatırıma yönelen kişi bulmak haliyle zor oluyordu. Oysa elimizdeki ekonomik verilere baktığımızda faizlerin düşürülmesi için gerekli ortam oluşmuştu ve Merkez Bankası da bu konuda gereğini yapmıştır.

Verilere baktığımızda çok yerinde bir karar oldu

Kamu zamları nedeniyle temmuz ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde çıkmıştı, ağustosta enflasyonun aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz. Eylül ayı baz etkisi, bankaların Merkez Bankası kararı sonrası kredi ve mevduat faizlerini düşürmesiyle birlikte enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız. Bütçemiz, vergi indirimlerinin bitmesi sonrası düzelmeye girecek. Yabancı yatırımcıların hisse toplayarak Türk varlıklarına olan ilgisini görüyoruz. Verilere baktığımızda çok yerinde bir karar oldu. İş dünyası olarak Merkez Bankası'nın bu kararı, son derece yerinde ve beklentilerimiz doğrultusunda olmuştur. Merkez Bankası, yeniden yatırım ve canlanma döneminin startını vermiştir."