Optimar açıkladı! Türk milleti S-400'ler için ne düşünüyor işte en az destek veren parti
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatında ilk etabı geride bırakmaya hazırlandığı bu dönemde, Türk halkından Ankara’nın S-400 kararlılığına da destek geliyor.
Optimar Araştırma, Türk halkının yüzde 63’ünün S-400’lere destek verdiğini ortaya koydu. Sputnik’e konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir “Bu sonuçlarda ABD’nin düşmanca tavrının etkisi büyük. Türkiye artık Batı’nın samimiyetsizliğine karşı, kendi güvenliğinde kararlı” dedi.
En büyük destek hangi partilerin seçmenlerinden geliyor?
Optimar’ın araştırmasının, S-400’e verilen desteği parti seçmenlerine göre ayırdığı bölümü de dikkat çekici. Buna göre, S-400 hava savunma sistemi alımına en büyük destek sırasıyla AK Parti, İYİ Parti ve MHP seçmeninden geliyor.
Türkiye’nin S-00’lerle ilgili tutumu doğrudur
Araştırmaya göre, AK Parti seçmeninin yüzde 80.5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 73.2’si ve MHP seçmeninin yüzde 72.2’si “Türkiye’nin S-400’lerle ilgili tutumu doğrudur” yanıtı vermiş durumda. Aynı oran CHP’ye oy verenlerde yüzde 46.6’ya, HDP’ye oy verenlerde ise yüzde 28.6’ya düşüyor.
ABD Türkiye'ye ambargo uygularsa...
Araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ''Türkiye'nin güvenlik gerekçesiyle aldığı S400'ler sebebiyle ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması halinde Türkiye'nin tavrı nasıl olmalıdır?'' oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 63,9'u ''geri adım atılmaması gerekir'' şeklinde cevap verirken yalnızca yüzde 8,9'u “Türkiye, ambargo, yaptırım durumunda geri adım atılabilir'' diye yanıt verdi.