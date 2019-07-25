Optimar açıkladı! Türk milleti S-400'ler için ne düşünüyor işte en az destek veren parti

ABD Türkiye'ye ambargo uygularsa...

Araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ''Türkiye'nin güvenlik gerekçesiyle aldığı S400'ler sebebiyle ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması halinde Türkiye'nin tavrı nasıl olmalıdır?'' oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 63,9'u ''geri adım atılmaması gerekir'' şeklinde cevap verirken yalnızca yüzde 8,9'u “Türkiye, ambargo, yaptırım durumunda geri adım atılabilir'' diye yanıt verdi.