Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası uzmanlardan çarpıcı değerlendirmeler

"O da senaryoda yazana uydu"

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash de Çetinkaya’nın yerine Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Murat Uysal’a “faizi indirme ya da bunu yapan başka biri için makamı boşaltma” emri verildiği yorumunda bulunarak, “O da senaryoda yazana uydu. Onun için asıl meydan okuma, faizleri yükseltme ihtiyacı ortaya çıktığında yaşanacak. Bu gerektiği zaman ‘Büyük Güç’e bunu söyleyecek cesareti olacak mı? O günlerin geleceğini biliyoruz” dedi. Merkez Bankası’nın 425 baz puan indirim yaparak ‘yüzde 20 bariyerini yıkmak’ olduğunu savunan Ash, “Bana göre eğer lira göreceli olarak iyi dayanırsa agresif bir şekilde faiz indirimine gitmeye devam edecekler” ifadesini kullandı.