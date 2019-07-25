Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası uzmanlardan çarpıcı değerlendirmeler
Merkez Bankası, yönetimdeki görev değişikliğinin ardından gerçekleştirilen ilk Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faiz oranını 425 baz puan indirdi. Karar sonrası yüzde 24 olan politika faizi, yüzde 19.75 oldu. İşte uzmanların görüşleri...
İktisatçı Mustafa Sönmez, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda, indirim oranının beklentiler doğrultusunda olduğunu belirterek, "Bunun dövize etkisi de sınırlı olur. Dolar 5.70 basamağında dolaşır. Sihirli bir dokunuş olmayacağını yazmıştım. Ekonomi tel tel dökülüyor" dedi.
"O da senaryoda yazana uydu"
Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash de Çetinkaya’nın yerine Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Murat Uysal’a “faizi indirme ya da bunu yapan başka biri için makamı boşaltma” emri verildiği yorumunda bulunarak, “O da senaryoda yazana uydu. Onun için asıl meydan okuma, faizleri yükseltme ihtiyacı ortaya çıktığında yaşanacak. Bu gerektiği zaman ‘Büyük Güç’e bunu söyleyecek cesareti olacak mı? O günlerin geleceğini biliyoruz” dedi. Merkez Bankası’nın 425 baz puan indirim yaparak ‘yüzde 20 bariyerini yıkmak’ olduğunu savunan Ash, “Bana göre eğer lira göreceli olarak iyi dayanırsa agresif bir şekilde faiz indirimine gitmeye devam edecekler” ifadesini kullandı.
Karar sonrası günün en düşük seviyesi
İktisatçı Mahfi Eğilmez de dolar/TL'nin MB kararı sonrası günün en düşük seviyesine kadar gerilemesine dikkat çekerek, bunun sebebini şöyle açıkladı: Piyasanın ilk tepkisi USD/TL kurunun 5,78'e yükselmesi oldu. Gecelik borç verme faizinin % 21,25 olduğu hesaplanıp da TCMB'nin asıl faizinin bu ikisinin ortalaması olduğu % 20,50 olduğu anlaşılınca USD/TL kuru 5,70'e geriledi.
"İnşallah enflasyonu toplayabiliriz"
Radyo Gedik Genel Yayın Yönetmeni Hande Demirel de Merkez Bankası’nın beklentiler doğrultusunda karar verdiğini kaydederek, “İnşallah enflasyonu toplayabiliriz. Dolara bişi olmaz pek” yorumunda bulundu.