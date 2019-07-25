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Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya çalışıyor

Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya çalışıyor

Sarı-kırmızılı kulüp 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için sponsor görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Monaco'nun 33 yaşındaki forveti Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun yıllık ücretinin yarısını karşılaması için sponsor arayışına devam ediyor.

Sarı kırmızılı idareciler, Falcao transferi için tüm imkanları zorluyor. Teknik direktör Fatih Terim de yeni golcüsünü bekliyor. Özellikle Diagne’nin satışı bu transferde kilit rol oynayacak. Senegalli golcünün gidişi de oldukça yakın görünüyor. 

Galatasaray’ın 27 yaşındaki futbolcusu için 10 milyon euro civarındaki teklifi kabul ettiği öğrenildi. Diagne, kendisine gelen teklifi değerlendiriyor. Kolombiyalı futbolcuyu takımlarında görmek isteyen Galatasaray taraftarı ise, sosyal medyada üzerinden hem yıldız futbolcunun hem de eşinin hesaplarına binlerce mesaj gönderiyor. Sarı- Kırmızılılar bir hafta içinde Diagne ile yolları ayırıp Falcao transferini duyurmaya hazırlanıyor.

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