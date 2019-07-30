Kurbanlık fiyatları 2019 Migros, A101, Carrefoursa kaç para büyükbaş fiyat listesi

Bayram yaklaşırken Kurbanlık fiyatları da belli oldu. 2019 yılı kurbanlık fiyatları 2018 yılına göre yüzde 20'nin üzerinde zamlanmış görünüyor. CarrefourSa, Migros, A 101 dana ve koç fiyatlarını açıkladı. Bağış yapmak isteyenler için ise sadece Kızılay'da indirim var.

11 Ağustos 2019 pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında.

CarrefourSa Kurbanlık fiyatları 2019

Kesim yerleri ile birlikte hizmet veren Carrefoursa'da kurbanlık fiyatlarında kredi kartına taksit imkanı var. En az 20 kilo kemiksiz et veren kurbanlık dananın bir hisse fiyatı 1.395 ile 1.445 lira arasında değişiyor. Kıvırcık koçun fiyatı 1.395 lira, karaman koç kurbanlık fiyatı ise 1.345 lira.

Carrefour'da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı ve kurban kolisinde Axess kartlılara yüzde 10 indirim var.

Carrefour'da 2018 yılı kurbanlık fiyatı ne kadardı?

Geçen yıl Carrefour'da kurbanlık dananın hisse fiyatı 1.225 lira, kıvırcık koç 1.285, Karaman Koç fiyatı da 1245 liraydı.

Migros Kurbanlık fiyatları 2019

Kurbanlık dananın hisse fiyatı bu yıl Migros'ta en az 21 kilo et için 1.595 lira olarak açıklandı. Koç fiyatları ise iki seçenekli. 12 kilo et veren kurbanlık koç 1.245 lira, 16 kiloluk olan ise 1.395 lira.

Migros'ta Boney Club kartı ile kurbanlık alımında 100 lira indirim var. Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına ise 6 taksit yapılıyor.

Migros'da 2018 yılı kurban fiyatları ne kadardı?

Geçen yıl 12 kiloluk koç 1155 liradan, 16 kiloluk koç ise 1295 liradan satılıyordu. Kurbanlık dana 1 hisse fiyatı 1245 liraydı.

A101 Kurbanlık fiyatları 2019

14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıklandı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklandı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapılıyor.

A 101'de 2018 yılı kurban fiyatları ne kadardı?

Kurbanlık alıcılarına helal kesim garantisi veren A101marketlerde kurbanlıkların kilosu 14 ile 16 arasında değişiyor. Kemikli küçükbaş kurbanlık Karaman koyunu satış fiyatı A101'de 995 lira. Kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz kurbanlık dananın 7'de 1 hissesi ise 1.095 lira.

Kurbanlıkları vekaleten bağış yoluyla da kestirebilirsiniz. Bunun için Kızılay, Mehmetçik Vakfı, Diyanet Vakfı, Lösev gibi yardım kuruluşları hizmet veriyor. Bu kurumların 2019 yılı kurbanlık fiyatları da açıklandı.

Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı

Bu sene Mehmetçik Vakfı 70 bin 905 bin kurban bağışı kabul edecek. Vakıf 2019 yılı için kurban bağış ücretini 1.130 lira olarak belirledi. Yurt dışından yapılacak vekaleten kurban bağışı 200 dolar ve 175 Euro.

Geçen yıl Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışını 900 lira olarak açıklamıştı.

Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı

Bu yıl kurbanlık bağışı Kızılay'da yurt içi için 850 lira, yurt dışı için ise 725 lira olarak açıklandı. Kızılay'ın yurt dışı kurbanlık bağış fiyatlarında bu sene 25 liralık bir indirim var. Geçen yıl yurt dışı bağışı 750 liraydı.

Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı

Diyanetin yurt içi kurbanlık bağış fiyatına 31 lira zam geldi. Bu yıl bağış 890 lira olarak belirlendi. Yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 100 lira zamlandı ve 725 lira oldu. Geçen yıl yurt içi kurban bağışı 859, yurt dışı 625 liraydı.

İHH Kurban bağışı 2019 fiyatı

İnsani Yardım Vakfı İHH bu sene kurban bağış rakamını 850 TL olarak açıkladı. İHH'de bağışçılar kurbanın hangi ülkede kesileceğini de belirleyebiliyor.

LÖSEV kurban bağışı

2019 yılı için LÖSEV kurban bağışı rakamını 1040 lira olarak duyurdu.