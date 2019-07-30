Johnson ve sevgilisi gelenekleri bozdu: Evlenmeden 11 Numaraya taşınıyorlar

Boris Johnson ve kız arkadaşı Carrie Symonds, Downing Street'e evlenmeden taşınan ilk çifti oluyor. Çift ayrıca bir ilke daha imza atarak '10 numara' yerine '11 numaraya' taşınıyor.

Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldiğinden beri çok konuşulan Johnson ve kız arkadaşı Symonds, İngiltere'nin başbakanlık geleneklerine adeta meydan okuyarak tarihe geçti.

İngiltere, Johnson ve kız arkadaşının Downing Street'teki başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi "10 Numara"ya 'evlenmeden taşınan' ilk çift olacağını konuşurken, çiftten beklenmedik bir adım daha geldi.

İkilinin ayrıca 1732'den beri Benjamin Disraeli, Winston Churchill, Margaret Thatcher ve son olarak Theresa May gibi farklı başbakanların ikamet ettiği "10 Numara" yerine yan daire olan ve genellikle başbakan yardımcılarına tahsis edilen '11 Numara'ya taşınacakları açıklandı.

Daha büyük olduğu için 11 numara

İngiliz medyasında böylece çiftin iki yönden de tarihte bir ilki gerçekleştirdikleri belirtilirken, Johnson ve kız arkadaşının daha büyük olduğu ve mobilyaları ancak sığabileceği için '11 Numara'yı tercih ettikleri vurgulanıyor.

10 Numara'da 2 yatak odası bulunurken, 11 Numara'da ise 4 yatak odası yer alıyor. 10 Numara'ya ise Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ancak yeni kabinede Maliye Bakanlığı yapacak Sajid Javid'in taşınacağı konuşuluyor.

Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Johnson hem 'evlenmeden Down Street'e taşınan hem de 11 Numara'yı tercih eden ilk başbakan olacak.