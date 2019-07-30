Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Fenerbahçe'de Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda bazı isimler satılırken bazıları ise farklı takımlara kiralık gönderilmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz."