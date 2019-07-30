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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti kuracak Babacan ve Davutoğlu'na destek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni parti kuracakları anlaşılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili bir soruya 'yeni kurulan bu tarz şeylerin de ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Umuyorum hep birlikte güzel işlere imza atarız.'' cevabını verdi.

27 Haziran'da mazbatısını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir yeni parti değerlendirmesi geldi.

DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada muhabirinin "Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti hazırlıklarına ne diyorsunuz? Türkiye siyasetinin bugünkü dengelerini değiştirebilecek bir ivme yaratabileceklerini düşünüyor musunuz" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Güçlü geçmişleri var elbette. Kendi partilerinde çok üst seviyede sorumluluklar elde etmiş kişilikler. Tabi toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir.

Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamalar ve eğer bir inançları varsa sürece dair ondan asla vazgeçmemeleri çok değerlidir. Türkiye'nin kararlı duruşlara ihtiyacı var ve yeni nesil bir siyaset dilinin, yeni nesil bir yönetim anlayışının Türkiye'de ihtiyaç duyulduğunu hissediyorum. Buna bizim cevap vermemiz lazım.

'İhtiyaç var'

Yeni kurulan bu tarz şeylerin de ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Umuyorum hep birlikte güzel işlere imza atarız. Hep birlikte derken şunu kast ediyorum, Türkiye’nin iyi başarılı siyasi mekanizmalara, siyasi partilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tek başına kişiliklerin faydadan çok zarar verdiğini yakinen görüyoruz."

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