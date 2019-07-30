Inter, Edinson Cavani'ye talip oldu

Golcü transferi için çalışmalarını hızla sürdüren Inter, Edinson Cavani'yi gündemine aldı.

İtalya Serie A devi Inter, golcü transferi kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Milano temsilcisi, Paris SaintGermain'in golcüsü Edinson Cavani için devreye girdi.

Sportitalia'da yer alan habere göre, Edin Dzeko ve Romelu Lukaku konusunda mutlu sona ulaşamayan İtalyan ekibi, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Romelu Lukaku konusunda Manchester United ile ortak noktaya varamayan ve Roma'nın da Edin Dzeko için 20 milyon euro'da diretmesinin ardından Inter, B planını devreye sokarak Cavani'ye yöneldi. Paris Saint-Germain'de yedi sezon geçiren Edinson Cavani'nin sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.

Inter, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasından dolayı Uruguaylı golcünün transferi için iyimser. Geçen sezon 33 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kulübü adına 23 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcü geçmişte İtalya'da Napoli ve Palermo formaları giymişti.