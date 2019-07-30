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CHP'den ihraç edilmişti! Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını açıkladı

CHP'den ihraç edilmişti! Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını açıkladı

CHP'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, koşulsuz parti içi demokrasiyi esas alan, milli bir parti kuracaklarını açıkladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlıkları gündemdeki yerini korurken, CHP'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz da yeni bir parti kuracağını duyurdu.

"Merkez bir yapı inşa ediyoruz"

Yılmaz, yeni partiye ilişkin şunları söyledi: Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak. Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz.

"Genel başkan sultasını kıracağız"

Partilerdeki genel başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir.

Yılmaz neden CHP'den ihraç edilmişti?

YILMAZ'IN CHP'DEN İHRACI Öztürk Yılmaz, 'Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun' sözleri sonrası büyük tepki çekmiş ve CHP'den ihraç edilmişti. İhraç sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, Öztürk Yılmaz, 'Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun' sözleri sonrası büyük tepki çekmiş ve CHP'den ihraç edilmişti. İhraç sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nu "diktatör" olarak tanımlamıştı.

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