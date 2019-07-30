Emre Mor Galatasaray'da menajerlik şirketi transferi duyurdu

WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından 'Anlaşma tamamlandı' diyerek duyurdu.

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan ve güçlü bir kadro kurmak için Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Emre Mor'da mutlu sona ulaştı.

Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.

"Anlaşma tamam Emre Mor, Galatasaray'a"

Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

İspanyol basını da iki takım arasında anlaşma sağlandığını ve Emre Mor'un takım arkadaşlarıyla vedalaştığını yazdı. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Emre Mor, yarın İstanbul'a gelecek. Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 476 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.



